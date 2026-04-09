A Manfredonia, nella tarda mattinata del 9 aprile 2026, un collaboratore scolastico è stato aggredito fuori da una scuola superiore. Dopo aver rimproverato alcuni studenti, l’uomo è stato colpito con violenza da uno di loro. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e studenti, creando sconcerto tra chi si trovava sul posto. Indagini sono state avviate dalle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto.

Paura e indignazione a Manfredonia, dove nella tarda mattinata del 9 aprile 2026 un collaboratore scolastico è stato vittima di una violenta aggressione all’esterno di una scuola superiore. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un giovane estraneo all’istituto dopo averlo invitato ad allontanarsi dall’ingresso. L’episodio si è verificato intorno alle 13:30, in prossimità dell’uscita degli studenti. A quel punto, dopo alcune minacce verbali, il ragazzo avrebbe colpito l’uomo con un pugno. La vittima è un collaboratore scolastico di 62 anni, con oltre vent’anni di servizio. Dopo le medicazioni, l’uomo si è recato presso le forze dell’ordine per formalizzare la denuncia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, collaboratore scolastico picchiato fuori scuola dopo un rimprovero

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