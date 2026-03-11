Turismo verde e biologico eletti i nuovi presidenti regionali delle associazioni di settore

Mercoledì 11 marzo si sono svolte le elezioni per i nuovi presidenti regionali di Turismo Verde, Anabio e La Spesa in Campagna Abruzzo presso l’agriturismo “Col Morino” di Pineto. L’assemblea elettiva si è svolta nell’ambito del percorso verso il congresso nazionale e ha visto la nomina dei vertici di settore. Le candidature sono state presentate e votate dai rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Rinnovati i vertici regionali di Turismo Verde, Anabio e La Spesa in Campagna Abruzzo. Le elezioni si sono svolte mercoledì 11 marzo all’agriturismo “Col Morino” di Pineto, nel corso dell’assemblea elettiva organizzata nell’ambito del percorso verso il congresso nazionale.L’incontro ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Campania, eletti presidenti delle commissioni speciali trasparenza ed anticamorraInsediate le commissioni speciali in Regione Campania, Francesco Iovino eletto presidente della commissione trasparenza e Vincenzo Santangelo... Leggi anche: Campania, proclamati gli eletti del Movimento 5 Stelle: Micillo augura buon lavoro ai nuovi consiglieri regionali La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT Tutto quello che riguarda Turismo verde Temi più discussi: Cibo, territorio e comunità: a Trento torna la rassegna Bio-logicA; Dall’Ente Maremma ai quattro distretti bio: così il grossetano è diventato un modello agricolo; Embiez, l'isola del Mediterrano (non lontana dall'Italia) dove il tempo si è fermato: è una delle mete del 2026; A Marsciano il 18 e 19 aprile torna Fiera Verde. Cia Abruzzo rinnova i vertici, eletti i presidenti di Turismo Verde, ANABIO e Spesa in CampagnaPescara. Un nuovo capitolo si apre per il sistema dell’agricoltura multifunzionale abruzzese. Questa mattina, mercoledì 11 marzo 2026, all’Agriturismo Col Morino di Pineto si è svolta l’assemblea ... abruzzolive.it Franca Dino confermata presidente regionale di Turismo Verde CiaLa socia Cia Alessandria-Asti confermata nella rappresentanza delle aziende agrituristiche ... atnews.it Turismo: aperto il bando UE per competitività e transizione verde delle PMI. Opportunità da 6,9 milioni per innovazione, sostenibilità e digitalizzazione nel settore turistico europeo Articolo a cura dell’Avv. Lelio Mancino La Commissione europea ha pubblicato - facebook.com facebook