Manfredonia altro shock | nessun consigliere provinciale eletto

A Manfredonia nessun consigliere provinciale è stato eletto dopo le operazioni di scrutinio svoltesi nella sede della Provincia di Foggia. I risultati definitivi sono stati comunicati nella serata e hanno confermato l’assenza di elezioni in questa città per la rappresentanza provinciale. La situazione si aggiunge ad altre problematiche politiche in regione, lasciando inevasa questa componente del consiglio provinciale.

Manfredonia non elegge alcun consigliere provinciale: questo è l’esito degli scrutini avvenuti fino a tarda serata nella sede della Provincia di Foggia. Come avvenuto per le Regionali, Manfredonia resta sempre più isolata politicamente. GLI ELETTI: CAMPO LARGO: Angela Fazi (PD-Ortanova), Anna Rita Palmieri (PD-Foggia), Mario Dal Maso (M5S-Foggia),. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, altro shock: nessun consigliere provinciale eletto Notizie correlate Regione, il consigliere Santangelo eletto presidente commissione AnticamorraIl consigliere regionale Vincenzo Santangelo è stato eletto presidente della commissione speciale Anticamorra, Beni Confiscati, Bonifiche ambientali... Provincia, Antonello Caporaso (FI) eletto consigliere: “Risultato di squadra”“La mia elezione a consigliere provinciale non è un risultato personale, ma il frutto di un lavoro di squadra. Aggiornamenti e dibattiti Shock a Manfredonia, collaboratore scolastico pestato a sangue. Già individuato autore violenzaMANFREDONIA — Tensione e preoccupazione, nella tarda mattinata di oggi, all’esterno di un istituto scolastico di Manfredonia, dove un collaboratore scolastico è stato aggredito da un giovane che, seco ... statoquotidiano.it Shock a Manfredonia, collaboratore scolastico pestato a sangue. Avrebbe rimproverato fidanzatino di un’alunnaMANFREDONIA. Tensione e shock a Manfredonia, intorno alle ore 13.30, all’uscita di una scuola, dove si è verificata un’aggressione ai danni di un collaboratore scolastico. Secondo quanto ricostruito, ... statoquotidiano.it