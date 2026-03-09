Il consigliere regionale Vincenzo Santangelo è stato eletto presidente della commissione speciale Anticamorra, Beni Confiscati, Bonifiche ambientali ed Ecomafia della Regione Campania. La nomina è avvenuta durante una seduta ufficiale, con il voto dei membri della commissione. Santangelo prende il posto di chi lo ha preceduto, entrando così nel ruolo di guida di questa specifica commissione regionale.

Il consigliere regionale Vincenzo Santangelo è stato eletto presidente della commissione speciale Anticamorra, Beni Confiscati, Bonifiche ambientali ed Ecomafia della Regione Campania. “Ringrazio il mio partito per avermi indicato per questo prestigioso incarico e i colleghi consiglieri per avermi eletto – ha sottolineato Santangelo – la presidenza premia il mio impegno per la legalità che porto avanti sin da quando ho mosso i primi passi in politica. Lavorerò in piena sinergia con i colleghi sia della maggioranza che dell’opposizione per fare in modo che si velocizzino le procedure di assegnazione dei beni confiscati che possono rappresentare importanti occasioni di sviluppo per il nostro territorio e per dare impulso alle bonifiche che costituiscono il primo passo per il risanamento delle aree martoriate sul piano ambientale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regione, il consigliere Santangelo eletto presidente commissione Anticamorra

Articoli correlati

Il professor Paolo Sossai eletto nuovo presidente nazionale della commissione medica del CaiUrbino, 23 gennaio 2026 - Il medico urbinate, Paolo Sossai, è stato eletto nuovo presidente nazionale della commissione centrale medica del Cai, Club...

Consiglio comunale, Andrea Cardello eletto presidente della Commissione Bilancio"L'obiettivo - ha detto Cardello - sarà quello di lavorare con serietà, trasparenza e spirito di collaborazione, coinvolgendo tutte le forze presenti...

Una raccolta di contenuti su Regione il consigliere Santangelo...

Temi più discussi: Santangelo a Villano: Abbia il coraggio di dire che la Regione non vuole più finanziare il Villaggio; Taglio ai fondi per il Villaggio dei Ragazzi, Villano contro Santangelo: Speculazione politica; Autostrada A30 Caserta-Salerno, apre il nuovo svincolo di Maddaloni; Villaggio dei Ragazzi, tensione in Regione. Fondazione a rischio chiusura.

REGIONE - Santangelo presidente della commissione Anticamorra, Beni confiscati, bonifiche ambientali ed ecomafie: lavorerò per velocizzare le procedure di assegnazione dei ...16:40:09 Il consigliere Vincenzo Santangelo eletto presidente della commissione speciale Anticamorra, Beni Confiscati, bonifiche ambientali ed ecomafia della Regione Campania. «Ringrazio il mio ... casertafocus.net

Santangelo a Villano: Abbia il coraggio di dire che la Regione non vuole più finanziare il VillaggioIl consigliere regionale di Fdi: L’uscita scomposta del collega denota un’assenza di conoscenza delle questioni. Le parole di Villano sono uno schiaffo a tutto il personale del Villaggio che sta già ... casertanews.it

TROIA TEATRO RIPARTE: dalla Regione Puglia oltre 179mila euro per il rilancio della storica rassegna - facebook.com facebook

PiemonteImprese è il nuovo canale della Regione Piemonte WhatsApp dedicato a imprese, professionisti ed enti. Clicca su questo link e unisciti! whatsapp.com/channel/0029Vb… #Piemonteimprese x.com