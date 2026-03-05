Provincia Antonello Caporaso FI eletto consigliere | Risultato di squadra

Antonello Caporaso di Forza Italia è stato eletto consigliere provinciale e ha commentato che il risultato deriva dal lavoro di squadra, ringraziando amministratori e l’onorevole Rubano. Ha aggiunto che l’obiettivo è portare avanti un’opposizione seria e competente, con l’intento di mettere i Comuni al centro dell’attenzione. La sua elezione rappresenta un passo importante nel percorso politico locale.

"La mia elezione a consigliere provinciale non è un risultato personale, ma il frutto di un lavoro di squadra. È il risultato di Forza Italia e di un percorso collettivo che ha avuto nell'Onorevole Rubano una guida costante e determinata". Così Antonello Caporaso nel giorno della proclamazione alla Provincia di Benevento. "È un risultato che appartiene a una comunità politica fatta di amministratori che ogni giorno governano i territori. Se 150 amministratori hanno scelto Forza Italia, significa che c'è fiducia nel nostro modo di fare politica". Caporaso evidenzia i numeri: 83 voti alla sua candidatura (primo per voti non ponderati), 44 a Vincenzo Falzarano e 22 a Giuseppe Bartone.