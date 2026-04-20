Maneggiano una pistola trovata in casa e parte un colpo Muore un 17enne

Un ragazzino di 17 anni è deceduto a causa di un colpo di pistola accidentalmente esploso nella sua abitazione. La polizia ha riferito che l’incidente è avvenuto mentre maneggiava un’arma trovata in casa e che, secondo le prime ricostruzioni, il proiettile lo ha colpito alla testa. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle circostanze precise dell’accaduto.

Un 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente, secondo una prima ricostruzione, un colpo alla testa con una pistola trovata in casa. E' accaduto ieri sera a Lecce, nell'abitazione in cui il giovane, di nazionalità bulgara, viveva con il fratello di 28 anni. In casa c'era anche un loro amico. Secondo i primi accertamenti degli investigatori della Squadra Mobile, sulla scorta delle testimonianze rese, si tratterebbe di un gioco finito in tragedia. Il caricatore dell'arma sarebbe stato vuoto e i tre non si sarebbero accorti della presenza di un colpo in canna. Il 17enne si sarebbe quindi puntato l'arma premendo il grilletto....🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Maneggiano una pistola trovata in casa e parte un colpo. Muore un 17enne Notizie correlate Lecce, maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo: muore 17enneUn 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente un colpo alla testa con una pistola trovata in casa. Lecce, 17enne morto in casa con un colpo di pistola. Si indaga: ipotesi incidente o gesto volontarioÈ morto a 17 anni con un colpo di pistola che probabilmente è partito dalla sua stessa mano. Una raccolta di contenuti Si parla di: Maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo, muore 17enne. Maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo, muore 17enneUn 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente, secondo una prima ricostruzione, un colpo alla testa con una pistola trovata in casa. (ANSA) ... ansa.it Maneggiano una pistola trovata in casa e parte un colpo. Muore un 17enneUn 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente, secondo una prima ricostruzione, un colpo alla testa con una pistola trovata in casa. E' accaduto ieri sera a Lecce, nell'abitazione in cui il ... ilgiornale.it