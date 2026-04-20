A Lecce, un ragazzo di 17 anni di origini bulgare è deceduto in casa a causa di un colpo di pistola. Gli inquirenti stanno valutando se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno sequestrato l’arma e ascoltato eventuali testimoni. La famiglia del giovane è stata informata e si attendono ulteriori aggiornamenti.

È morto a 17 anni con un colpo di pistola che probabilmente è partito dalla sua stessa mano. La vittima è un 17enne di origini bulgare e l'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri a Lecce. Il ragazzo viveva nel capoluogo salentino con la madre e il compagno, quando la donna è morta. Nella serata di ieri avrebbe recuperato la pistola di proprietà del compagno della defunta madre e l'avrebbe puntata alla propria testa. Non è chiaro se sia stato un gesto volontario o un incidente, e il colpo sarebbe quindi partito per sbaglio. La pistola era su un armadio in camera da letto. L'appartamento è stato posto sotto sequestro. Il ragazzo è morto nel pronto soccorso del Fazzi nella notte.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, 17enne morto in casa con un colpo di pistola. Si indaga: ipotesi incidente o gesto volontario

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