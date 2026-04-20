Manda messaggi disperati alla moglie | salvataggio drammatico sugli scogli a Numana

Ieri sera a Numana, un uomo si è arrampicato sugli scogli del molo e ha inviato messaggi a sua moglie, manifestando intenzioni disperate. Un carabiniere intervenuto sul posto si è attaccato all’uomo, impedendogli di compiere gesti estremi. L’intervento si è concluso con il salvataggio e l’arresto dell’uomo, che è stato condotto in commissariato. La vicenda si è svolta in una zona frequentata da pescatori e passanti.

Numana, 20 aprile 2026 – Un carabiniere ieri sera si è ammanettato all'uomo che voleva farla finita gettandosi dagli scogli del molo di Numana. Intorno i colleghi del Nucleo operativo e Radiomobile di Osimo, accorsi dopo l'allarme lanciato dalla moglie. “Se ti butti in mare vengo giù con te” gli ha detto. Un salvataggio drammatico avvenuto dopo che la donna si è rivolta ai militari dell'Arma. Il marito le aveva appena mandato dei messaggi vocali in cui le confessava il proposito di mettere fine alla sua vita e alle sue sofferenze. In quelle registrazioni, come sottofondo spettrale, il rumore delle onde del mare che si infrangevano sugli scogli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manda messaggi disperati alla moglie: salvataggio drammatico sugli scogli a Numana Notizie correlate Leggi anche: I messaggi disperati alla moglie: «Basta mi ammazzo». Raggiunto dai carabinieri a Numana, un militare si ammanetta a lui e lo salvano Leggi anche: Nave cargo con 33 persone a bordo rischia il naufragio sugli scogli: il video del salvataggio Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Se supporti Trump, ti sei appena fatto un amico: la propaganda invade i social con finti americani creati con l'Ai. Manda messaggi disperati alla moglie: salvataggio drammatico sugli scogli a NumanaLa task force dei carabinieri nei pressi del porticciolo turistico, avvisati dalla donna. In quattro si sono avvicinati all’uomo, uno dei militari è riuscito ad avvicinarsi e si è ammanettato a lui ... msn.com I messaggi disperati alla moglie: «Basta mi ammazzo». Raggiunto dai carabinieri a Numana, un militare si ammanetta a lui e lo salvanoNUMANA - «Se ti butti in mare vengo giù con te». Il carabiniere si è appena ammanettato all'uomo che voleva farla ... msn.com