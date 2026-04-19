Un uomo ha inviato messaggi alla moglie dicendo «Basta mi ammazzo» e ha minacciato di lanciarsi in mare. I carabinieri sono intervenuti a Numana e, trovandolo vicino agli scogli del molo, hanno cercato di bloccarlo. Uno dei militari si è ammanettato a lui nel tentativo di impedirgli di compiere il gesto e sono riusciti a salvarlo.

NUMANA - «Se ti butti in mare vengo giù con te». Il carabiniere si è appena ammanettato all'uomo che voleva farla finita gettandosi dagli scogli del molo di Numana e intorno i colleghi del Nucleo operativo e Radiomobile di Osimo, accorsi dopo l'allarme lanciato dalla moglie. Un salvataggio drammatico, avvenuto questa sera poco dopo le 20 quando la donna, in preda alla disperazione, si è rivolta ai militari dell'Arma. Il marito le aveva appena mandato dei messaggi vocali in cui le confessava il proposito di mettere fine alla sua vita e alle sue sofferenze. In quelle registrazioni, come sottofondo spettrale, il rumore delle onde del mare che si infrangevano sugli scogli.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - I messaggi disperati alla moglie: «Basta mi ammazzo». Raggiunto dai carabinieri a Numana, un militare si ammanetta a lui e lo salvano

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