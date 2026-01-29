Nave cargo con 33 persone a bordo rischia il naufragio sugli scogli | il video del salvataggio

Nella serata di mercoledì, la nave cargo Blue Ocean A si è trovata a rischio naufragio davanti alle coste di Carloforte, in Sardegna. A bordo ci sono 33 persone, e il video del salvataggio mostra come siano riusciti a mettersi in salvo. La nave, lunga 116 metri e senza carico, ha rischiato di andare a fondo sugli scogli, ma i soccorsi sono intervenuti in tempo. La situazione resta sotto controllo, mentre i minuti di tensione sono stati documentati da un video che mostra l’intervento delle motovedette.

Paura in mare nei pressi delle coste della Sardegna. Nella serata di ieri, mercoledì 28 gennaio, la Blue Ocean A, una nave di 116 metri di bandiera "Saint Kitts and Nevis", costruita per il trasporto del bestiame ma priva di carico, ha rischiato il naufragio nella zona di Carloforte.

