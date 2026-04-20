Manca l' acqua per sei ore in alcune strade della zona ovest di Napoli | l' elenco

In alcune strade della zona ovest di Napoli, l’erogazione dell’acqua è stata interrotta per circa sei ore. La sospensione si è resa necessaria per consentire lavori sulla rete idrica primaria di via Giacomo Leopardi. Questi interventi sono stati avviati nell’ambito di un progetto di efficientamento della rete idrica cittadina, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il Pon_React-EU.

Abc Napoli informa che, nell’ambito dei lavori di efficientamento della rete idrica cittadina, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) nell’ambito del PonReact-EU, è necessario eseguire lavori non rinviabili sulla rete idrica primaria di via Giacomo Leopardi.Pertanto.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Guasto all’impianto, manca l’acqua in sei Comuni della provincia di OristanoOristano a secco: Guasto all’impianto, manca l’acqua in sei Comuni della provincia di Oristano Sei Comuni della provincia di Oristano, tra cui... Leggi anche: Prenestina senz'acqua, martedì 3 febbraio alcune scuole apriranno un'ora dopo: l'elenco completo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Due giorni senza acqua per un intervento straordinario sulla condotta, le raccomandazioni di Aca: Seguite solo le comunicazioni ufficiali; Intervento sull’acquedotto; Manca l'acqua per sei ore in alcune strade della zona ovest di Napoli: l'elenco; La Asl: L'acqua torna potabile a Pescara e in provincia, fanno eccezione alcune zone di Spoltore. Emergenza acqua non potabile e carenze sistema di allerta pubblico IT Alert: la denuncia di un cittadinoUn cittadino ha scritto alle autorità competenti, e, per conoscenza, alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, per denunciare la gestione dell’emergenza idrica che sta interessando ... chietitoday.it Stop al servizio idrico in provincia di Frosinone fino a venerdì 17 aprile: orari e dove manca l’acquaA causa di un guasto alla rete idrica, dalle 10.30 di giovedì 16 aprile fino alle 6 di venerdì 17 manca l'acqua in cinque comuni della provincia di Frosinone ... fanpage.it Metti un cuore se ti manca il mitico Gianluca Vialli - facebook.com facebook "Nell’immediato non ci manca il #gas e per il futuro si deve lavorare nel presente per non dipendere (troppo) dal gas, diversificando le fonti. Per questo la discussione sul gas russo è a dir poco fuorviante" @DavideGiac #NonStopNews x.com