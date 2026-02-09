Guasto all’impianto manca l’acqua in sei Comuni della provincia di Oristano

Sei Comuni della provincia di Oristano sono rimasti senza acqua questa mattina. Un guasto all’impianto di sollevamento di Mandainas ha bloccato l’erogazione idrica in Cuglieri, Narbolia, Zeddiani, Riola Sardo, Baratili San Pietro e Nurachi. Le squadre di tecnici sono già al lavoro per riparare il problema, ma al momento non si sa quanto durerà la mancanza d’acqua. La situazione sta creando disagi tra i residenti, che si sono subito organizzati con scorte e approvvigionamenti alternativi.

Oristano a secco: . Sei Comuni della provincia di Oristano, tra cui Cuglieri, Narbolia, Zeddiani, Riola Sardo, Baratili San Pietro e Nurachi, si trovano questa mattina, 9 febbraio 2026, a fronteggiare una grave interruzione dell'erogazione idrica a causa di un guasto all'impianto di sollevamento di Mandainas. L'anomalia elettrica che ha causato il malfunzionamento ha generato disagi immediati per i residenti, con Abbanoa, la società che gestisce il servizio idrico in Sardegna, già mobilitata per ripristinare al più presto la normalità.

