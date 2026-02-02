Prenestina senz' acqua martedì 3 febbraio alcune scuole apriranno un' ora dopo | l' elenco completo

Martedì 3 febbraio molte scuole nel quartiere Prenestina apriranno un'ora più tardi del solito. Acea sta ancora lavorando per riparare il guasto idrico, ma i lavori potrebbero durare fino a sera. Nel frattempo, il V Municipio ha deciso di intervenire e ha comunicato le strade e le scuole interessate. La situazione rimane difficile, con l’acqua che manca ancora in molte zone e le scuole che si organizzano di conseguenza.

Già oggi c'è stata la chiusura anticipata di alcuni istituti. Il provvedimento del municipio Mentre Acea continua a lavorare sul guasto idrico su via Prenestina - annunciando la chiusura dei lavori per la tarda serata - il V Municipio ha deciso di correre ai ripari. Domani, martedì 3 febbraio 2026, alcuni nidi e scuole dell’infanzia comunali del Municipio Roma V apriranno con ingresso posticipato alle ore 9:30. Già oggi il guasto ha causato la chiusura anticipata, rendendo impossibili nel pomeriggio le operazioni di pulizia e sanificazione necessarie per la riapertura in sicurezza. Acea ATO 2 ha comunicato che il ripristino del servizio idrico dovrebbe concludersi in tarda serata.🔗 Leggi su Romatoday.it

A causa di una rottura sulla condotta idrica in viale Farini, alcune scuole stanno affrontando interruzioni dell'acqua.

Questa mattina, via Prenestina, nel quartiere Roma Est, si sveglia con un grosso problema.

