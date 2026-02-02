Prenestina senz' acqua martedì 3 febbraio alcune scuole apriranno un' ora dopo | l' elenco completo
Martedì 3 febbraio molte scuole nel quartiere Prenestina apriranno un'ora più tardi del solito. Acea sta ancora lavorando per riparare il guasto idrico, ma i lavori potrebbero durare fino a sera. Nel frattempo, il V Municipio ha deciso di intervenire e ha comunicato le strade e le scuole interessate. La situazione rimane difficile, con l’acqua che manca ancora in molte zone e le scuole che si organizzano di conseguenza.
Già oggi c'è stata la chiusura anticipata di alcuni istituti. Il provvedimento del municipio Mentre Acea continua a lavorare sul guasto idrico su via Prenestina - annunciando la chiusura dei lavori per la tarda serata - il V Municipio ha deciso di correre ai ripari. Domani, martedì 3 febbraio 2026, alcuni nidi e scuole dell’infanzia comunali del Municipio Roma V apriranno con ingresso posticipato alle ore 9:30. Già oggi il guasto ha causato la chiusura anticipata, rendendo impossibili nel pomeriggio le operazioni di pulizia e sanificazione necessarie per la riapertura in sicurezza. Acea ATO 2 ha comunicato che il ripristino del servizio idrico dovrebbe concludersi in tarda serata.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Prenestina Senzacqua
Rottura della condotta idrica, prosegue la riparazione: alcune scuole senz'acqua, intervengono le autobotti
A causa di una rottura sulla condotta idrica in viale Farini, alcune scuole stanno affrontando interruzioni dell’acqua.
Roma Est rimane senz’acqua: si rompe un tubo, allagata via Prenestina
Questa mattina, via Prenestina, nel quartiere Roma Est, si sveglia con un grosso problema.
Ultime notizie su Prenestina Senzacqua
Argomenti discussi: Via Prenestina è un fiume: tubatura rotta, strada allagata e chiusa. Due municipi senz'acqua; Si rompe tubatura, via Prenestina allagata e case senz'acqua a Roma est: intervento di Acea in corso; Scoppia la condotta dell’acqua: chiusa via Prenestina, traffico deviato, rubinetti a secco, niente lezioni; Via Prenestina: dopo il guasto idrico file alle autobotti da Pigneto a Malatesta, Caliste: Squadre Acea al lavoro per tutta la notte.
Via Prenestina è un fiume: tubatura rotta, strada allagata e chiusa. Due municipi senz'acquaChiuso un tratto di via Prenestina da Via di Tor Sapienza fino a Via Longoni. Sul posto il personale dei vigili del fuoco e della polizia locale ... romatoday.it
Via Prenestina, si rompe una tubatura: interi quartieri senz'acqua. Cosa è successo e quando verrà riparato il guastoPersi 50mila litri d'acqua a causa di un guasto all'altezza del civico 916 di via Prenestina. Tecnici a lavoro, scuole chiuse e file alle autobotti ... romatoday.it
Dall’alba di oggi diversi quartieri tra V e VI Municipio di Roma tra cui Pigneto, Tor Pignattara e Villa Gordiani sono senz’acqua corrente per l’esplosione di una condotta risalente al 1600 in via Prenestina. Autobotti e nasoni presi d’assalto per rifornirsi: in mol - facebook.com facebook
Via Prenestina, si rompe una tubatura: interi quartieri senz'acqua. Cosa è successo e quando verrà riparato il guasto ift.tt/o5KjwnZ x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.