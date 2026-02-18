Vaticano frena su Gaza | Usa esprimono rammarico per l’assenza al Board of Peace e temono un impatto sulla mediazione

Il Vaticano ha deciso di non partecipare alla prima riunione del “Board of Peace” dedicato a Gaza, provocando il rammarico degli Stati Uniti. La Casa Bianca ha espresso disappunto, sottolineando che questa scelta potrebbe ostacolare gli sforzi di mediazione nella regione. La partecipazione del Vaticano era considerata importante per favorire un dialogo più ampio tra le parti coinvolte nel conflitto. La mancanza di rappresentanza religiosa al tavolo di negoziazione ha sollevato molte domande sulla futura collaborazione tra le nazioni coinvolte.

Rammarico alla Casa Bianca per l'assenza del Vaticano dal "Board of Peace" per Gaza. La Casa Bianca ha espresso profondo rammarico per la decisione del Vaticano di non partecipare alla prima riunione del "Board of Peace", l'iniziativa statunitense volta alla ricostruzione di Gaza. La portavoce Karoline Leavitt ha sottolineato come la pace non debba essere ostaggio di divisioni politiche o ideologiche, evidenziando l'importanza di un coinvolgimento ampio e rappresentativo in un contesto così delicato. La decisione, motivata da riserve espresse dal cardinale Pietro Parolin, solleva interrogativi sul ruolo della Santa Sede nel processo di pace mediorientale.