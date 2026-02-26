Una donna a Lucca si trova al centro di una vicenda di maltrattamenti e minacce da parte dell’ex compagno, che è stato arrestato dopo due anni di comportamenti aggressivi. La donna aveva presentato denunce, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La misura alternativa alla detenzione è stata sospesa, e si attende l’evolversi della situazione legale.

Un arresto per maltrattamenti, questo il bilancio di un’operazione condotta ieri pomeriggio a Lucca dai Carabinieri che hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 28 anni già sottoposto a misura alternativa. Il provvedimento è stato disposto dall’Ufficio di Sorveglianza di Pisa dopo le denunce della ex compagna, vittima di violenze domestiche e minacce. Maltrattamenti in casa a Lucca Due anni di violenze e minacce L'intervento dei Carabinieri e la nuova accusa L'arresto e la detenzione Maltrattamenti in casa a Lucca L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Lucca, dove i militari della locale Stazione, insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile, hanno dato esecuzione a un decreto di sospensione della misura alternativa alla detenzione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per una donna a Lucca, 28enne arrestato dopo due anni di maltrattamenti e minacce alla compagna

