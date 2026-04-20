Maltempo allerta meteo gialla domani 21 aprile 2026 per temporali | le regioni colpite

Domani, 21 aprile 2026, le previsioni indicano un'allerta meteo gialla per temporali in sei regioni italiane. La Protezione Civile ha emesso il livello di attenzione a causa di una perturbazione che interessa principalmente il centro-nord e le zone adriatiche. Il maltempo è in corso su diverse aree del paese, con temporali che si stanno sviluppando in queste regioni.

La Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su sei regioni per domani 21 aprile 2026 a causa della perturbazione che sta interessando l'Italia con maltempo diffuso al centro nord e sui settori adriatici.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla domani 13 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite Maltempo, allerta meteo gialla domani 16 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteResidue piogge nelle prossime ore sull'Italia col maltempo che interesseranno soprattutto il centro su. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Maltempo, allerta meteo gialla oggi 13 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite; Allerta meteo oggi in 8 regioni, dove colpirà il maltempo con grandine e temporali; Maltempo, allerta meteo gialla su Campania centro-meridionale; Torna il maltempo ed arriva l'allerta gialla della protezione civile per i temporali. Maltempo, allerta meteo gialla domani 21 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteAllerta meteo gialla su sei regioni per la giornata di domani, martedì 21 aprile 2026, a causa di una nuova perturbazione che sta interessando l'Italia e sta portando maltempo e temporali sul centro ... fanpage.it MALTEMPO. ALLERTA GIALLA PER RISCHIO TEMPORALI A PARTIRE DALLE ORE 21(mi8i-lorenteggio.com) Milano, 20 aprile 2026 – Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Mil ... mi-lorenteggio.com Maltempo, Ue: “l’Italia ha richiesto il Fondo di solidarietà per il ciclone Harry” - facebook.com facebook Torna il maltempo sull’Emilia-Romagna e scatta l’allerta gialla per temporali per la giornata di martedì 21 aprile su quasi tutta la regione x.com