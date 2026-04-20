Un grande incendio ha interessato un insediamento costiero sull’isola del Borneo, in Malesia, causando la distruzione di oltre mille abitazioni. Le fiamme hanno causato danni significativi a case e strutture della zona, portando all’evacuazione di alcune famiglie. Le autorità stanno intervenendo per domare il rogo e valutare l’entità dei danni. Non sono state segnalate vittime o feriti al momento.

Un incendio ha devastato un insediamento costiero malese sull’isola del Borneo, nell’arcipelago malese, distruggendo circa 1.000 case e costretto oltre 9.000 persone ad abbandonare le proprie abitazioni. L’incendio è iniziato la mattina presto di domenica 19 aprile nel distretto di Sandakan e si è propagato rapidamente attraverso file di case di legno costruite su palafitte sul mare. I funzionari hanno affermato che i forti venti e la vicinanza delle strutture hanno contribuito ad alimentare l’incendio, mentre le strette vie di accesso e le condizioni di bassa marea hanno reso più difficile per le squadre di emergenza raggiungere le aree colpite e contenere le fiamme.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Malesia, vasto incendio sull'isola del Borneo: distrutte oltre mille abitazioni

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