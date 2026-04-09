Vasto incendio nella notte a Campogalliano distrutte le serre del Garden Florivivaistica VIDEO

Nella notte, le squadre di vigili del fuoco sono intervenute per spegnere un incendio che ha interessato le serre di un vivaio nella periferia di Campogalliano. Le fiamme hanno causato ingenti danni alle strutture del Garden Florivivaistica, con le operazioni di spegnimento durate diverse ore. Sul posto sono arrivati anche i mezzi di soccorso, mentre le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Una notte di intenso lavoro per i pompieri alla periferia di Campogalliano, dove un violento incendio ha colpito il vivaio Garden Florivivaistica. L'allarme è scattato nel cuore della notte appena trascorsa, intorno all'1.20, quando le fiamme sono divampate con forza all'interno della nota. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Vasto incendio nella notte a Campogalliano, distrutte dal fuoco le serre del Garden FlorivivaisticaUna notte di intenso lavoro per i pompieri alla periferia di Campogalliano, dove un violento incendio ha colpito il vivaio Garden Florivivaistica. Notte di fuoco a Campogalliano: devastate le serre del vivaioUn violento incendio ha devastato durante la notte le strutture del vivaio Garden Florivivaistica a Campogalliano, colpendo duramente diverse serre...