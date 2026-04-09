Vasto incendio nella notte a Campogalliano distrutte dal fuoco le serre del Garden Florivivaistica

Nella notte a Campogalliano, un incendio ha interessato le serre del vivaio Garden Florivivaistica, causando ingenti danni. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono stati impegnati diversi mezzi e uomini, che hanno lavorato per diverse ore prima di domare il rogo. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Una notte di intenso lavoro per i pompieri alla periferia di Campogalliano, dove un violento incendio ha colpito il vivaio Garden Florivivaistica. L'allarme è scattato nel cuore della notte appena trascorsa, intorno all'1:22, quando le fiamme sono divampate con forza all'interno della nota. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Incendio nel quartiere Q4: cinque auto distrutte dal fuoco nella notte Incendio nella notte a Giovinazzo: distrutte 3 auto parcheggiateUn incendio si è verificato nella notte tra sabato 25 e domenica 26 in via Verdi a Giovinazzo, in provincia di Bari.