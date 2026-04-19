Scarpinato dimettiti Attacca Il Tempo ma il suo racconto è smentito dall' inchiesta di Caltanissetta

Il senatore del Movimento 5 Stelle, ex procuratore generale, ha annunciato le sue dimissioni e ha risposto alle critiche rivoltegli da un quotidiano. La sua replica riguarda un'inchiesta condotta a Caltanissetta sulle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, di cui si discute pubblicamente. Scarpinato ha commentato il dossier e le affermazioni giornalistiche, scegliendo di farlo in modo diretto e personale.

Roberto Scarpinato decide di replicare. A modo suo. Il senatore del Movimento 5 Stelle, già procuratore generale, sceglie di intervenire sul dossier mafia-appalti. L'ex pm, che non è indagato, siede anche nella Commissione Antimafia che di quella vicenda si è occupata e si continua ad occupare con attenzione minuziosa. Dopo tre giorni di inchieste de Il Tempo, ha trasmesso una nota articolata, con la quale contesta alcune delle ricostruzioni pubblicate. Il primo elemento è una nostra precisazione. Riguarda chi abbia richiesto l'audizione del procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, davanti alla Commissione antimafia. Scarpinato attribuisce quell'iniziativa ai partiti di centrodestra.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scarpinato dimettiti. Attacca Il Tempo ma il suo racconto è smentito dall'inchiesta di Caltanissetta Notizie correlate Inchiesta Hydra: smentito il selfie di Meloni tra i documentiLe recenti verifiche sull’inchiesta Hydra a Milano smentiscono la presenza del selfie tra Giorgia Meloni e Gioacchino Amico nel fascicolo giudiziario. Leggi anche: Racconto e presentazione del libro “Posturalmente”, nato dall’incontro tra un disabile e il suo fisioterapista Altri aggiornamenti Si parla di: Scarpinato dimettiti. Il grillino attacca Il Tempo ma il suo racconto è smentito dall’inchiesta di Caltanissetta. Scarpinato dimettiti. Il grillino attacca Il Tempo ma il suo racconto è smentito dall'inchiesta di CaltanissettaRoberto Scarpinato decide di replicare. A modo suo. Il senatore del Movimento 5 Stelle, già procuratore generale, sceglie di intervenire sul ... iltempo.it M5S, fatwa grillina contro Il Tempo. Ecco il metodo Scarpinato per preparare le audizioniIl Movimento 5 Stelle ha scelto la sua trincea: l’attacco frontale come arma di distrazione di massa. Invece di rispondere ai pesanti ... iltempo.it