La Lega Calcio Serie A ha comunicato di aver scelto 18 preferenze a favore della candidatura di Malagò per la presidenza della Figc. La decisione arriva dopo le consultazioni tra i membri del massimo organismo del calcio italiano. La proposta sarà presentata ufficialmente nelle prossime settimane, in vista delle elezioni previste per la guida federale. La scelta si inserisce in un percorso di rinnovamento del calcio nazionale.

MILANO (ITALPRESS) – La Lega Calcio Serie A ha deciso quale sarà il candidato da proporre alle prossime elezioni della Federcalcio: si tratta di Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e attuale numero uno della Fondazione Milano Cortina 2026, il nome che verrà presentato entro il 13 maggio (termine ultimo per le candidature) in vista delle elezioni del 22 giugno. Sono 18 i club di Serie A che hanno confermato la candidatura di Giovanni Malagò come prossimo presidente della Figc. Hellas Verona e Lazio non hanno firmato il documento: il club del presidente Lotito, in particolare, punta a rivedere il metodo normativo che regola il sistema sportivo e calcistico, fondato su una legge del 23 marzo 1981, la numero 91, quella sul professionismo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Presidenza Figc, la Lega A esprime 18 preferenze per la candidatura di Malagò

Presidenza Figc, la Lega Serie A esprime 18 preferenze per MalagòI presidenti dei club di Serie A si sono riuniti a Milano per un’assemblea di Lega volta a individuare il candidato della componente Serie A alla...

Presidenza Figc, 18 le preferenze della Lega Serie A per Malagò. Contrari Lazio e VeronaÈ iniziata a Milano l'assemblea della Lega Serie A nella sede di via Rosellini, la prima dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali di calcio per...