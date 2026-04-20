Malagò spaventa tutti | Non ho la certezza di portare avanti la candidatura Ecco cosa mi preoccupa

Dopo un incontro con i club di Serie A, l’ex presidente del CONI ha espresso incertezze sulla sua possibile candidatura alla presidenza della FIGC. Ha dichiarato di non essere sicuro di poter portare avanti l’eventuale incarico e ha condiviso alcune preoccupazioni legate alla sua disponibilità. Le sue parole hanno suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, che ora attendono eventuali sviluppi sulla sua decisione.

di Paolo Moramarco Malagò spaventa tutti. Al termine dell’incontro con i club di Serie A l’ex numero uno del Coni ha parlato della sua candidatura a presidente della FIGC. Al termine dell’incontro con i vertici dei club di Serie A per parlare del futuro della presidenza della FIGC, Giovanni Malagò, ex numero uno del Coni e tra i possibili candidati con Giancarlo Abete per il ruolo, ha parlato con i media riguardo la sua candidatura, spiazzando il mondo del calcio italiano. Queste le sue parole. PAROLE – « Mi sembrava doveroso cominciare con chi aveva pensato a me per l’ipotesi della candidatura, anche e soprattutto per questo atipico consenso all’interno della componente.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Malagò spaventa tutti: «Non ho la certezza di portare avanti la candidatura. Ecco cosa mi preoccupa» Notizie correlate Leggi anche: Malagò sulla presidenza della FIGC: «Non ho nessuna certezza di portare avanti la candidatura, lo farò esclusivamente in questo caso. Ho sempre questa preoccupazione» Capello crede nell’Italia: «Dobbiamo centrare la qualificazione. Ecco dove vedrò la partita. Bosnia? Mi preoccupa una cosa»di Redazione JuventusNews24Capello in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato dell’Italia sottolineando come gli azzurri sono costretti... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Malagò: Indispensabile politica si occupi del calcio. Possiamo tornare a volerci bene; Malagò spiazza tutti: Non sono ancora candidato, ma c’è coesione. La chiamata fu prima della Bosnia; Malagò: Contattato per la Figc prima della Bosnia. Ex giocatore? Non ho…; Malagò: Candidato ufficialmente alla presidenza della FIGC? No, sto riflettendo. Non mi spaventa... Malagò: Indispensabile politica si occupi del calcio. Possiamo tornare a volerci beneSul palco dell'evento Il foglio a San Siro Giovanni Malagò, tra i possibili candidati alla presidenza Figc dopo il quasi unanime sostegno ricevuto dalla Lega Serie A (19 club su 20) ha parlato così: ... sport.sky.it FIGC, Malagò rivela: Mi hanno chiamato prima del flop Mondiale dell'ItaliaGiovanni Malagò, ex presidente del CONI oggi candidato dalla Serie A alla presidenza della FIGC, è intervenuto dal palco dell’evento Il Foglio a San Siro, ... lalaziosiamonoi.it Giovanni Malagò è il nome della Lega Serie A per la corsa alla presidenza della FIGC. A sfidarlo con ogni probabilità sarà Giancarlo Abete (aridaje), espressione delle altre componenti. La candidatura di Malagò è stata sostenuta da 18 club, contrari soltanto - facebook.com facebook