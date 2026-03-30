In un’intervista rilasciata a un quotidiano sportivo, l’ex allenatore ha espresso la sua opinione sulla squadra nazionale italiana, affermando che è necessario ottenere la qualificazione. Ha anche annunciato dove seguirà la partita e ha commentato una questione che lo preoccupa riguardo alla sfida contro una nazionale balcanica. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle conseguenze.

Capello in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato dell’Italia sottolineando come gli azzurri sono costretti a qualificarsi. Le ultime. Fabio Capello è pronto a tutto pur di vedere l’Italia qualificarsi ai Mondiali. Il tecnico che in carriera ha vinto cinque scudetti, due campionati spagnoli e una Champions League, oltre ad aver guidato le Nazionali di Inghilterra e Russia, ha persino fatto un fioretto pe r la supersfida di Zenica. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, “Don Fabio” non nasconde la sua enorme e sofferta passione per i colori azzurri. LE URLA DAVANTI ALLA TV – « Beh, quattro o cinque urla sono partite. Sicuramente ai gol, ma anche dopo certe occasioni mancate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capello crede nell’Italia: «Dobbiamo centrare la qualificazione. Ecco dove vedrò la partita. Bosnia? Mi preoccupa una cosa»

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