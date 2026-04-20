Malagò in Lega | Non sono ancora sicuro di candidarmi

Al termine di una riunione con i club della Lega Serie A, Giovanni Malagò ha dichiarato di non essere ancora sicuro di candidarsi alla guida della FIGC. Durante la conferenza stampa, ha commentato la possibilità di una sua candidatura, senza confermare ufficialmente la decisione. La discussione ha riguardato anche altri temi legati alla gestione del calcio italiano.

Giovanni Malagò ha parlato in conferenza stampa in Lega Serie A al termine del confronto con i club sulla sua possibile candidatura in FIGC. Al termine del confronto con le squadre di Serie A riguardo la sua possibile candidatura come Presidente FIGC, Giovanni Malagò ha svelato importanti novità sul suo futuro in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Malagò in Lega: “Non sono ancora sicuro di candidarmi” Notizie correlate Abete annuncia: «Chiederò di candidarmi alla presidenza FIGC con le stesse titolarità di Malagò! Il mio invito è…»Calciomercato Fiorentina, Paratici guarda alla Spagna: nuovo obiettivo per il centrocampo, può arrivare a zero! Calciomercato Inter: Calhanoglu a un... Leggi anche: Giancarlo Abete scende in campo contro Malagò: “Chiederò alla Lnd di candidarmi alla presidenza Figc” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Presidenza Figc, la Lega di A candida Malagò: ha l'appoggio di 19 club. In campo anche Abete; Elezioni Figc, Malagò candidato per la Serie A: Grande soddisfazione; Malagò sfida Abete per la FIGC: il ruolo di Marotta e Gravina, le manovre politiche del governo; Calcio, sarà Giovanni Malagò il candidato della Lega Serie A alla Figc. Quante possibilità ha di essere eletto e come funzionano le elezioni. FIGC: Malagò incontra la Lega Serie A, Allegri non sarà ctIl percorso verso il rinnovo dei vertici della Federcalcio vive in questi giorni una fase cruciale. Dopo l'addio di Gravina a seguito della sconfitta della Nazi ... sportface.it Malagò: Non ho ancora certezza su si alla candidatura. Valuterò dopo aver sentito altre componentiL'ex numero uno del Coni ha incontrato i club di Serie A nella sede della Lega Calcio per parlare della sua candidatura a presidente della FIGC ... msn.com Giovanni Malagò in conferenza stampa: “Io non ho nessuna certezza di portare avanti la candidatura” x.com «Stavo partendo per Los Angeles, stavo sull'aereo. Ho chiamato Malagò e gli ho detto 'guarda che tu devi prendere in mano la situazione del calcio italiano perché non c'è nessuno meglio di te. Sei un imprenditore, sei stato al Coni, hai creato il circolo più imp - facebook.com facebook