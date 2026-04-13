Abete annuncia | Chiederò di candidarmi alla presidenza FIGC con le stesse titolarità di Malagò! Il mio invito è…

L’attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota la volontà di candidarsi alla presidenza della FIGC, proponendo di mantenere le stesse responsabilità già esercitate dal suo predecessore. In un comunicato, ha dichiarato che presenterà ufficialmente la richiesta di candidatura, specificando che la sua proposta mira a concorrere nel prossimo mandato. La sua intenzione di partecipare alle elezioni è stata resa pubblica attraverso un invito rivolto ai membri del consiglio federale.

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