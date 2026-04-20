Dopo l’assemblea con tutte le venti squadre di Serie A, l’ex presidente del Coni ha tenuto una conferenza stampa alla quale era presente anche il presidente della Lega calcio. Durante l’incontro, si è discusso del sostegno di 19 club e di tre quarti delle società di massima divisione. La Lazio è tra le squadre che hanno partecipato alla riunione.

Dopo l’Assemblea con le venti società di Serie A, l’ex Coni Giovanni Malagò ha tenuto la conferenza stampa dove era presente anche il presidente della Lega del massimo campionato italiano Ezio Simonelli. I due, insieme alla stampa, sono stati protagonisti di un simpatico siparietto. Il siparietto di Malagò e Simonelli in conferenza. Simonelli dichiara ai giornalisti presenti alla conferenza: “ Le squadre con Malagò, da diciannove, sono passate almeno a diciannove e mezzo “. “ Diciannove e tre quarti. preoccupante. Sono preoccupato infatti “, aggiunge Malagò. Lega Serie A, l’annuncio di Simonelli: “Le squadre con Malagò sono diventate almeno 19 e mezzo” Malagò: “E tre quarti” Il Verona era già passato con Malagò la settimana scorsa, l’unica contraria era la Lazio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò ha convinto “19 club e tre quarti” della Serie A, c’è quindi anche la Lazio?

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