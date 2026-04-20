Oggi l'ex presidente del Coni ha incontrato le venti squadre di Serie A per discutere delle proposte legate alle prossime elezioni della Figc, dopo che il precedente presidente si è dimesso. Durante l'incontro, ha dichiarato di non aver ancora deciso se si candiderà, lasciando spazio a un’eventuale candidatura futura. La riunione, definita “straordinaria”, ha visto confronti diretti tra i rappresentanti dei club e la figura di Malagò.

Oggi Giovanni Malagò, ex presidente Coni, ha incontrato le venti società di Serie A per confrontarsi sulle richieste per il programma elettorale della presidenza Figc, dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. Le parole di Malagò. L’incontro è durato circa due ore e l’ex Coni ha successivamente rilasciato delle dichiarazioni ai media presenti a Milano: “ Mi sembrava doveroso iniziare da chi aveva pensato a me per l’ipotesi della candidatura. Ho incontrato la Lega Serie A e farò anche degli altri incontri. Oggi col presidente di B, domani con quello della Lega Pro e prima di fine settimana con le componenti che rappresentano giocatori e allenatori.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò continua a prendere tempo: “Non so ancora se mi candiderò, due ore di chiacchierata straordinaria con la Serie A”

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