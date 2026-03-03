Zelensky la guerra e la Russia | Non lascerò il Donbass a Putin Le elezioni? Non so se mi candiderò

Il presidente ucraino ha affermato che non lascerà mai il Donbass e i 200.000 abitanti della regione, rifiutando l'idea che sia possibile cederlo alla Russia. Ha aggiunto di non sapere se si candiderà alle prossime elezioni, ma ha ribadito che non intende cedere territorio o acconsentire a nuove richieste di Mosca. La sua posizione resta ferma rispetto alla regione contesa.

«Io non lascerò mai il Donbass e i 200.000 ucraini che lo abitano. Perché mai dovrei farlo? Perché Putin lo impone come condizione per la pace? E subito dopo imporrà nuove richieste? No, non ci sto». Volodymyr Zelensky parla oggi in un’intervista al Corriere della Sera della guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente dice che non sa se si ricandiderà alla guida del paese e fa il punto sul cessate-il-fuoco e i negoziati di pace. Sostiene che Vladimir Putin ha perso tutto l’inverno e che Mosca perde fino a 35 mila uomini al mese. «Il suo esercito ha smesso di crescere, le perdite eguagliano le nuove reclute. I negoziati seri inizieranno quando comincerà a rimpicciolirsi». 🔗 Leggi su Open.online

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Devo sapere cosa faranno gli Usa se la Russia attacca di nuovo, questione Donbass ancora non risolta”, news in direttaLe ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina: oggi Zelensky a Bruxelles per il Consiglio Ue: “Devo sapere cosa faranno gli Usa se...

Leggi anche: Salvini si prenota per il Viminale: "Se vinciamo le prossime elezioni...". E su Putin: "Non siamo in guerra con la Russia"

Una selezione di notizie su Zelensky, la guerra e la Russia: «Non lascerò il Donbass a Putin.

Temi più discussi: Ucraina-Russia, Zelensky sente Trump: Serve incontro con Putin per chiudere guerra; Zelensky: Sanzioni Ue prima possibile. Russia: L'operazione continua; La guerra in Ucraina è una guerra europea - Appunti; Quattro anni dopo. Zelensky: La guerra è all'inizio della fine.

Zelensky, martedì l'intervista esclusiva con il Corriere. Le preoccupazioni per la guerra in Iran, i piani di Mosca: «Non possiamo cedere»Martedì sul Corriere l'intervista a Volodymyr Zelensky, la prima dopo lo scoppio della guerra in Iran. Che in parte preoccupa il leader ucraino ... corriere.it

Zelensky:: Putin ha già iniziato la Terza Guerra Mondiale, va fermato subitoAlla vigilia del quarto anno del conflitto, in esclusiva alla BBC, il presidente ucraino rifiuta compromessi sui territori occupati e invoca più armi dall'Occidente chiedendo 25 sistemi Patriot USA ... rainews.it

Guerra Ucraina – Russia, le news di oggi. Zelensky: “Lungo conflitto Usa-Iran ci indebolirebbe” x.com

Martedì sul Corriere l'intervista a Volodymyr Zelensky, la prima dopo lo scoppio della guerra in Iran - facebook.com facebook