Maiorca-Valencia martedì 21 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I Pipistrelli rischiano tantissimo a Son Moix

Martedì 21 aprile 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Maiorca e Valencia, con le formazioni ufficiali già annunciate. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati, evidenziando un match importante per le squadre coinvolte. Nei giorni recenti, la lotta per evitare la retrocessione si è intensificata, con squadre che fino a poco tempo fa sembravano già salve che ora devono ancora conquistare punti per garantirsi la permanenza in campionato.

Nelle ultime giornate di campionato, il livello di competitività nella zona salvezza si è alzato tantissimo: squadre che sembravano già sicure della permanenza hanno capito di dover ancora macinare punti, perché più o meno tutte hanno cominciato a macinare. Nell’ultima giornata, cinque delle ultime sei compagini in classifica hanno vinto: dal Rayo Vallecano in giù. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Maiorca-Valencia (martedì 21 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Pipistrelli rischiano tantissimo a Son Moix Notizie correlate Maiorca-Valencia (martedì 21 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I Pipistrelli rischiano tantissimo a Son MoixNelle ultime giornate di campionato, il livello di competitività nella zona salvezza si è alzato tantissimo: squadre che sembravano già sicure della... Maiorca-Valencia (martedì 21 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida salvezza a Son MoixNelle ultime giornate di campionato, il livello di competitività nella zona salvezza si è alzato tantissimo: squadre che sembravano già sicure della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Maiorca - Valencia; LaLiga: preview Maiorca-Valencia; Maiorca-Valencia: diretta live e streaming gratis della gara; Hugo Duro a doubt for Mallorca trip as Valencia await further tests. Liga 2025-2026: Maiorca-Valencia, le probabili formazioniBermellanos e Blanquinegros si sfidano in un importante gara salvezza: l'obbiettivo è allungare sull'Elche terzultimo. Calcio d'inizio ore 19 al Son Moix. sportal.it Pronostico Maiorca-Valencia: il Pirata trascina ancoraMaiorca-Valencia è una gara della trentatreesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it LAST MINUTE IMPERDIBILE con Costa Pacifica! Balcone sul mare a soli €499! Parti il 19 Aprile 2026 per una crociera da sogno tra Italia, Francia e Spagna Itinerario da favola: Savona – Marsiglia – Palma de Mallorca – Valencia – La Spezia – Civita - facebook.com facebook