tennistavolo che sfide epica rimonta cobi

La prima giornata del girone di ritorno nei campionati di tennistavolo ha regalato spettacolo. In particolare, la squadra modenese Cobi ha centrato una vittoria incredibile, rimontando da una situazione difficile e portando a casa i punti decisivi. La partita è stata appassionante, con scambi intensi e un finale di pura adrenalina. I tifosi presenti hanno potuto assistere a un match che resterà nella memoria.

Lo scorso fine settimana sono ripresi tutti i campionati a squadre delle serie nazionali e regionali, e la prima giornata del girone di ritorno ha riservato parecchie soddisfazioni alle squadre modenesi. Ottima ripartenza, in serie B2, per la Cobi Meccanica che ha superato con un 5-4 al cardiopalma Firenze dopo essere stata in svantaggio 3-1, consolidando così il meritato terzo posto in classifica. Due punti per ciascuno di Francesco Mundo e Lorenzo Guercio, incluso quello decisivo sul 4 pari, uno solo invece per il giovane Lorenzo Rettighieri. Un’affermazione sudatissima e convincente. Match di spareggio amaro, invece, nel girone di ferro di C1, per l’ Eurolamiere, che ha perso in casa per 5-4 contro Mantova: il giovane Davide Monari alla bella si è trovato in vantaggio due a zero, ma non è riuscito a concretizzare e portare a casa una vittoria importante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Covei Meta Catania Bricocity conclude il 2025 con una sconfitta al PalaCatania, in un match caratterizzato da una rimonta che, pur rimanendo solo sfiorata, ha mostrato impegno e determinazione.

