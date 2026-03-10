Domotek | rimonta epica 2 set svantaggiati e vittoria

La Domotek ha vinto la finale della Coppa Italia Del Monte, portando la pallavolo di Reggio Calabria al titolo nazionale. La squadra ha recuperato uno svantaggio di due set e ha conquistato la vittoria, dimostrando determinazione e resistenza. La partita si è conclusa con il trionfo della Domotek, che ha festeggiato davanti al pubblico presente.

La Domotek ha trionfato nella finale della Coppa Italia Del Monte, portando la pallavolo di Reggio Calabria sul tetto d’Italia. La vittoria è stata ottenuta dopo una rimonta straordinaria contro il Conad Volley Tricolore, che ha la squadra reggina recuperare due set svantaggiati per imporsi nel match decisivo. L’evento si è svolto lunedì 9 marzo 2026, segnando un momento storico per lo sport locale. Il successo non è solo sportivo ma rappresenta un punto di svolta per l’intero territorio metropolitano. Le autorità cittadine hanno accolto il risultato con entusiasmo, definendolo un traguardo incredibile che ridà lustro alla città. Si tratta di una società giovane che sta riuscendo a far innamorare i cittadini di uno sport che per lungo tempo era rimasto ai margini dell’attenzione pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

