Mago Forest | la verità sul gesto audace per la sostenibilità

Domani sera alle 21, va in onda il nuovo episodio del GialappaShow, il programma televisivo condotto dal comico noto come Mago Forest. La trasmissione si concentra su un gesto considerato audace, legato a questioni di sostenibilità. La puntata rappresenta un momento di attenzione su temi ambientali, presentando un approccio diretto e senza filtri. La trasmissione sarà trasmessa in prima serata e sarà disponibile anche in diretta streaming.

Il nuovo appuntamento televisivo con il GialappaShow, che debutterà domani lunedì 20 aprile alle ore 21.30 su TV8, e Now, vedrà Mago Forest impegnato nella conduzione insieme a Jake La Furia, mentre le indiscrezioni sul passato del mattatore accendono i riflettori sulla sua libertà espressiva e sui suoi aneddoti personali. L’audacia di Mago Forest tra sostenibilità e scherzi sul set. In vista della prima puntata del programma ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, Mago Forest ha voluto fare chiarezza sulla propria gestione della dimensione pubblica e sul rapporto con la nudità, dichiarando di aver sempre agito con totale consapevolezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mago Forest: la verità sul gesto audace per la sostenibilità Notizie correlate Mago Forest: «Se La Juve va in Champions con questa squadra sarà ancora spettatrice. Rinnovo Vlahovic a qualsiasi cifra, non pago io»Nico Gonzalez torna alla Juve? L’Atletico vuole trattare al ribasso e Spalletti ne va pazzo. Jovanotti e il Mago Forest insieme nel nuovo GialappaShowPreparatevi a ridere, perché su Tv8 torna il GialappaShow, pronto a sorprendere il pubblico con la sua settima edizione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: GialappaShow, Jake La Furia affianca Mago Forest nella quarta puntata; TonyPitony al GialappaShow canta Thriller di Michael Jackson; Matilda De Angelis: La lotta femminista è di tutti. Il cinema trovi il coraggio di investire sui giovani registi; GialappaShow terzo appuntamento con Matilda De Angelis. TONY PITONY OSPITE AL GIALAPPA SHOW Tanta Sicilia su TV8: al Gialappa Show, condotto dal Mago Forest (originario di Nicosia), lo special guest di stasera è Tony Pitony (da Siracusa). Seguici su IG www.instagram.com/sicilia_live facebook