Mago Forest | Se La Juve va in Champions con questa squadra sarà ancora spettatrice Rinnovo Vlahovic a qualsiasi cifra non pago io

Il comico Mago Forest ha commentato la situazione della Juventus, affermando che se la squadra riuscirà a qualificarsi in Champions League con l’attuale formazione sarà ancora spettatrice. Ha inoltre dichiarato di essere disposto a rinnovare il contratto di Vlahovic a qualsiasi cifra, precisando che non sono soldi suoi a pagare. Le sue parole sono state riportate da JuventusNews24.

