Jovanotti e il Mago Forest insieme nel nuovo GialappaShow

Su Tv8 torna il GialappaShow con la sua settima edizione. La trasmissione vede tra i protagonisti Jovanotti e il Mago Forest, che si uniscono al cast abituale. La nuova stagione è destinata a portare momenti di comicità e intrattenimento, con il ritorno dei classici sketch e nuove puntate. La data di inizio è stata annunciata di recente.

Preparatevi a ridere, perché su Tv8 torna il GialappaShow, pronto a sorprendere il pubblico con la sua settima edizione. La partenza è fissata per lunedì 30 marzo, e il programma promette una combinazione di nuovi e vecchi personaggi pronti a strappare più di una risata agli spettatori. Jovanotti alla conduzione: un ritorno alle origini. Dopo il successo di Laura Pausini nell’autunno 2024, un altro grande nome della musica italiana si unisce a Mago Forest in veste di co-conduttore: Jovanotti. Per il cantante si tratta di un vero ritorno alle origini, richiamando i tempi di Deejay Television, e lo vede tornare sul palco in un ruolo che non ricopriva da anni. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Jovanotti e il Mago Forest insieme nel nuovo GialappaShow Articoli correlati Leggi anche: GialappaShow ritorna con Jovanotti al fianco del Mago Forest Aggiornamenti e notizie su Mago Forest Temi più discussi: Jovanotti è il primo co-conduttore del GialappaShow. Affiancherà il Mago Forest nella puntata d’esordio lunedì 30 marzo alle ore 21.30 su TV8 e Sky; Jovanotti co-conduttore della prima puntata di GialappaShow; Jovanotti sarà il primo co-conduttore nella nuova edizione del GialappaShow; GialappaShow, tutte le anticipazioni e le indiscrezioni del globo terraqueo e quella di MOW: Giovanni Vernia pronto a perculare Jovanotti in studio - MOW - Mowmag.com. GialappaShow ritorna con Jovanotti al fianco del Mago ForestJovanotti sarà il primo coconduttore della nuova edizione di GialappaShow, la trasmissione comica della Gialappa’s Band, in onda su TV8. davidemaggio.it Jovanotti debutta come primo co-conduttore del GialappaShowLorenzo Jovanotti Cherubini è stato ufficialmente annunciato come il primo co-conduttore della nuova e attesa stagione di GialappaShow, la popolare trasmissione comica che andrà in onda su TV8. L'appu ... it.blastingnews.com Jovanotti è il primo co-conduttore del GialappaShow. Affiancherà il Mago Forest nella puntata d’esordio lunedì 30 marzo alle ore 21.30 su TV8 e Sky Sarà Jovanotti ad aprire la nuova attesissima stagione del GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarduc - facebook.com facebook Il Mago Forest sul rinnovo di #Vlahovic 'A qualsiasi cifra, mica pago io' x.com