Svapo alla cannabis sequestrato blitz della Finanza tra Sulmona e Alto Sangro

La Guardia di Finanza ha effettuato un’operazione tra Sulmona, Castel di Sangro e Roccaraso, sequestrando dispositivi da svapo contenenti cannabis con alte concentrazioni di THC. Durante l’intervento sono stati denunciati due persone e una di queste è stata anche arrestata. L’attività si è concentrata sul controllo di prodotti illegali e sostanze illegittimamente distribuite.

L'Aquila - Operazione antidroga della Guardia di Finanza: sequestrati dispositivi con Thc elevato, una denuncia e un arresto tra Sulmona, Castel di Sangro e Roccaraso. Un’operazione mirata della Guardia di Finanza di Sulmona ha portato al sequestro di dispositivi elettronici per lo svapo contenenti cannabis e all’attivazione di misure giudiziarie nei confronti dei soggetti coinvolti. L’intervento rientra in un più ampio piano di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio abruzzese. Nel dettaglio, i militari hanno individuato e sequestrato dieci dispositivi di vaporizzazione elettronica contenenti liquidi con una concentrazione di Thc superiore al 70%, valore particolarmente elevato rispetto agli standard comuni. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Svapo alla cannabis sequestrato, blitz della Finanza tra Sulmona e Alto Sangro Articoli correlati Sequestrati 'svapo' alla cannabis con Thc pari a 15 spinelliAGI - I finanzieri della Guardia di Finanza di Sulmona, diretti dal capitano Cecilia Tangredi, attraverso una mirata e costante attività di... Alto Sangro, raffica di controlli della guardia di finanza: sequestrate dosi di hashish e marijuanaCon l’inizio delle festività natalizie, la guardia di finanza ha intensificato i controlli antidroga nelle aree più frequentate dell’Alto Sangro. Tutto quello che riguarda Alto Sangro Temi più discussi: GdF L’Aquila: sequestrati dispositivi elettronici per svapo contenenti sostanza stupefacente; Droga da svapo, sequestrati dispositivi con Thc oltre il 70%: controlli della guardia di finanza [FOTO]; Droga da svapo, sequestro della Guardia di Finanza; L’Aquila. Sequestrate sigarette elettroniche modificate con stupefacenti. Sequestrati ‘svapo’ alla cannabis con altissimo Thc, c’è il sequestroI Finanzieri della Guardia di Finanza di Sulmona, diretti dal Capitano Cecilia Tangredi, attraverso una mirata e costante attività di monitoraggio del territorio, hanno individuato e sottoposto a sequ ... internapoli.it Finte sigarette svapo con dentro cannabis sequestrate a Sulmona(ANSA) - SULMONA, 16 MAR - Dieci dispositivi di vaporizzazione elettronica contenenti liquido ad altissima concentrazione di Thc (principio attivo psicotropo della cannabis) sono stati sequestrati dal ... msn.com SULMONA, SEQUESTRATE SIGARETTE ELETTRONICHE CON OLTRE IL 70% DI THC: UNA DENUNCIA E UN ARRESTO NELL’ALTO SANGRO La guardia di finanza di Sulmona ha sequestrato dieci dispositivi di vaporizzazione elettronica contenenti un liq - facebook.com facebook