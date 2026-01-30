Quasi alle 11:30, un gruppo di membri di CasaPound si prepara a entrare nella sala stampa della Camera per una conferenza ufficiale. La tensione si percepisce tra i giornalisti che si sono radunati, mentre all’esterno si è scatenata una vera e propria ressa. La discussione con il deputato Magi, il poster di Matteotti e le polemiche hanno accompagnato tutta la mattinata, che si è conclusa con l’occupazione temporanea della sala.

Sono quasi le 11:30 quando la decina tra relatori e staff del ' Comitato Remigrazione e Riconquista ', di cui fa parte Casapound, sta per accedere alla sala stampa della Camera per svolgere l'annunciata – e autorizzata – conferenza stampa. L'occasione è la presentazione di una proposta di legge incentrata sulla remigrazione dei migranti. Da regolamento, per svolgere l'evento all'interno di Montecitorio, serve che sia un deputato a prenotare la sala. Il 'comitato' ha ottenuto l'ok dal deputato Lega Domenico Furgiuele. Ma appena prima che la delegazioni entri in Parlamento arriva lo stop dalla Presidenza: tutte le conferenze stampa della giornata vengono annullate per motivi di sicurezza.

© Ilfattoquotidiano.it - “Ancora chiedete se siamo fascisti: e quindi?”: e CasaPound resta fuori dalla porta alla Camera. Il faccia a faccia con Magi (e il poster di Matteotti), la ressa dei giornalisti, l’occupazione della sala: il racconto della mattinata

