Maggio tutti in piedi per 13 minuti Ovazione per Luca Guadagnino Platea vip | da ’Dagospia’ al Jova

A maggio, il pubblico si è alzato in piedi per 13 minuti di applausi in onore di Luca Guadagnino. La platea, composta da personaggi noti, ha espresso grande ammirazione, coinvolgendo anche il Coro, il corpo di ballo, la poetessa Alice Goodman, il direttore Lawrence Renes e gli orchestrali. La standing ovation è durata diversi minuti, con larghi applausi e commenti di apprezzamento.

Tredici minuti d’applausi, un tripudio per un commosso Luca Guadagnino, apprezzatissimi il Coro, il corpo di ballo e la poetessa Alice Goodman e il direttore Lawrence Renes e gli orchestrali: "Bravi, bravi!". L’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino – il terzo dell’era del sovrintendente Carlo Fuortes – si apre nel migliore dei modi. Lo spettacolo inaugurale ‘The Death of Klinghoffer’ (repliche il 22 e il 26 aprile) di John Adams (su libretto di Alice Goodman, presente in sala) è ispirata a uno dei fatti storici e internazionali più rilevanti degli ultimi decenni, ossia il sequestro della nave da crociera Achille Lauro, avvenuto nell’ottobre del 1985.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maggio, tutti in piedi per 13 minuti . Ovazione per Luca Guadagnino . Platea vip: da ’Dagospia’ al Jova Notizie correlate 88° Maggio Musicale: si comincia con «The death of Klinghoffer». Regia di Luca GuadagninoFIRENZE – Domenica 19 aprile 2026 alle 17, nella Sala Grande del Teatro, prende il via l’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino con The Death of... Festival del Maggio Musicale Fiorentino, la stagione verrà inaugurata con lo spettacolo “The Death of Klinghoffer” di John Adams, con la regia di Luca GuadagninoFestival del Maggio Musicale Fiorentino, la stagione verrà inaugurata con lo spettacolo “The Death of Klinghoffer” di John Adams, con la regia di...