Il Festival del Maggio Musicale Fiorentino si apre con la rappresentazione di “The Death of Klinghoffer” di John Adams, diretta dal regista Luca Guadagnino. La prima si terrà domenica 19 aprile nella Sala Grande del teatro. L’opera sarà interpretata da un cast di artisti e si inserisce nella programmazione della stagione, che comprende diversi appuntamenti artistici e culturali. La data e il luogo sono stati comunicati dagli organizzatori.

Gran debutto sulle scene fiorentine del regista di fama mondiale Luca Guadagnino (basti ricordare Io sono l’amore, Chiamami col tuo nome, Challengers) e di Lawrence Renes e una storia contemporanea che tuttora, a distanza di oltre quarant’anni, lascia il segno per i risvolti umani, storici e politici che ancora riesce ad evocare. The Death of Klinghoffer titolo di forte impatto politico e civile è lo spettacolo con cui si alza il sipario sull’88º Festival del Maggio Musicale Fiorentino che così rinnova la propria grande tradizione di presentare titoli contemporanei nuovi o molto rari.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Festival del Maggio Musicale Fiorentino, la stagione verrà inaugurata con lo spettacolo “The Death of Klinghoffer” di John Adams, con la regia di Luca Guadagnino

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