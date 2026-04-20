Negli ultimi tempi sono aumentati i casi di querele milionarie contro giornalisti che scrivono di criminalità organizzata. Un esempio recente riguarda un giornalista di lunga esperienza che, dopo aver segnalato le attività di alcuni clan nella zona di Reggio Calabria, ha commentato pubblicamente l’assoluzione di un noto scrittore e saggista coinvolto in un procedimento legale. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra stampa e ambienti legati alla criminalità.

Claudio Cordova, giornalista che da due decenni monitora le dinamiche dei clan a Reggio Calabria e nelle zone limitrofe, ha espresso un giudizio severo riguardo all’assoluzione ricevuta da Roberto Saviano in merito alle dichiarazioni pubblicate su Facebook riguardanti Matteo Salvini. Il professionista del Dispaccio evidenzia come la decisione della magistratura sia singolare, sottolineando una deriva pericolosa che colpisce chi si occupa di criminalità organizzata. La metamorfosi delle minacce: dal controllo fisico alla pressione legale. Il della sicurezza indaga sulle mafie sta subendo una trasformazione strutturale profonda. Se in passato...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafia e giornalismo: il nuovo attacco con le querele milionarie

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