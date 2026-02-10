Mafia e droga nel mandamento di Porta Nuova condannati un boss e un ex latitante

La corte di Milano ha condannato due boss del mandamento di Porta Nuova per mafia e droga. Giuseppe Di Giovanni, fratello di Tommaso e Gregorio, riceve 20 anni di carcere, mentre Giuseppe, un ex latitante, ne prende 16. Le condanne arrivano dopo un processo con rito abbreviato, che ha accertato il coinvolgimento dei due in attività criminali nel quartiere.

Il processo è nato dall'operazione "Vento" del luglio 2022 che era scattata pochi giorni dopo l'omicidio di un altro mafioso, Giuseppe Incontrera, ucciso a colpi di pistola in via Imperatrice Costanza, alla Zisa. Mentre per tutti gli altri imputati a fine gennaio è arrivata la sentenza d'appello, per Di Giovanni e Auteri le condanne di primo grado sono state emesse adesso: il primo aveva optato per il dibattimento, mentre l'altro era latitante quando era iniziato il processo. La Procura aveva chiesto vent'anni per entrambi. Di Giovanni, difeso dagli avvocati Rosanna Vella e Giovanni Castronovo, è stato assolto da cinque estorsioni, ma alla fine la pena è stata comunque quella invocata dai pm.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La procura ha condannato 22 persone tra boss e gregari del mandamento di Porta Nuova, accusati di mafia, droga e estorsioni.

La mafia di Porta Nuova gestisce il traffico di droga.

