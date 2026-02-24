Maltrattamenti all’asilo maestra sospesa dall’insegnamento ma stop al divieto di dimora

Il Tribunale del Riesame ha deciso di rimuovere il divieto di dimora a Benevento, sostituendolo con una misura meno severa, in un caso legato a presunti maltrattamenti nell’asilo delle Battistine. La maestra coinvolta, sospesa dall’insegnamento, aveva già affrontato accuse di comportamenti inappropriati nei confronti dei bambini. La decisione arriva dopo un ricorso presentato dai suoi legali. La vicenda continua a tenere banco nel quartiere.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Tribunale del Riesame ha deciso di sostituire il divieto di dimora a Benevento con una misura meno restrittiva per una delle maestre coinvolte nell’inchiesta sui presunti maltrattamenti all’asilo delle Battistine. Per lei è stata disposta l’interdizione dall’esercizio della professione di educatrice per un anno. La decisione arriva dopo il ricorso presentato dall’avvocato Giovanni La Motta, che aveva chiesto di rivedere l’ordinanza emessa dal gip della città. Grazie a questa pronuncia, la maestra, 60enne, potrà tornare in città e riprendere i suoi spostamenti sul territorio, pur rimanendo temporaneamente sospesa dall’attività educativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Benevento, maltrattamenti e violenze in un asilo nido: divieto di dimora per 5 maestreQuattro maestre di un asilo nido a Benevento sono state messe sotto ordine di divieto di dimora.

Maltrattamenti in un asilo nido a Benevento: cinque indagate, scatta il divieto di dimoraI Carabinieri di Benevento hanno scoperto maltrattamenti in un asilo nido del centro.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Maltrattamenti all’asilo. Al via il processo per una maestra - TVL; Maltrattamenti all'asilo di Benevento, il pm deposita nuovi video delle violenze nei confronti dei bambini; Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti maltrattamenti all'asilo Battistine: sospesa una maestra, presentati nuovi filmati; C'era terrore all'asilo: Cassazione conferma pene alle maestre di Cotronei.

Verona, maltrattamenti in un asilo nido: interdette 5 maestreI Carabinieri hanno raccolto immagini video di strattonamenti, spintoni, tirate per capelli e schiaffi. La struttura è stata sequestrata per interrompere i presunti maltrattamenti e permettere gli ... tg24.sky.it

Maltrattamenti all’asilo nido di Cotronei, condanne definitive per due maestreLa Corte di Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro: non furono abusi di mezzi di correzione, ma maltrattamenti. Un anno e quattro mesi per ciascuna delle due maestre ... quicosenza.it

Maltrattamenti all'asilo, tre maestre a processo nel Rodigino. Fatti fra novembre 2024 e luglio 2025, udienza il 12 maggio #ANSA x.com

#mantova caso maltrattamenti asilo nido, parlano quattro genitori: "non erano singoli episodi, ma un metodo strutturato". E sperano che non venga accolto il patteggiamento: "le educatrici non devono più avere nulla a che fare con i bambini". #telemantova #ne - facebook.com facebook