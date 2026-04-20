Madrid un' ora e mezza di fatica sotto il sole | così Sinner si prepara per vincere a casa di Alcaraz

In una giornata calda a Madrid, il tennista numero uno del mondo si è allenato intensamente per circa un'ora e mezza. La sessione si è svolta sotto il sole, in preparazione di un importante torneo sulla terra battuta. L'atleta, reduce da successi recenti, si sta concentrando per ottenere il quinto titolo consecutivo in un Masters 1000. L'allenamento ha coinvolto esercizi mirati e ripetizioni tecniche, senza particolari interruzioni.

Il primo allenamento e una scritta: "Ciao di nuovo, Jannik!" su uno degli schermi del Centrale della Caja Magica. Il numero 1 al mondo, che oggi festeggia le 68 settimane in testa al ranking mondiale, è arrivato sabato sera nella capitale spagnola dopo una giornata di allenamenti a Montecarlo. Ieri, invece, ha battezzato la terra veloce di Madrid, in altura, condizioni che a lui sicuramente sono congeniali, ma differenti da quelle che troverà a Roma e Parigi. Anche per questo, unito al fatto che sei settimane consecutive di tornei potrebbero essere pesanti per il suo fisico, la decisione di disputare il torneo madrileno pare curiosa. Questa mattina è in programma il sorteggio del Masters 1000 spagnolo ed è ben difficile che l’altoatesino scelga di sfilarsi a tabellone completato, salvo ovviamente malanni o acciacchi improvvisi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Madrid, un'ora e mezza di fatica sotto il sole: così Sinner si prepara per vincere a casa di Alcaraz Notizie correlate Leggi anche: Sinner si prepara per Alcaraz e il... caldo: "Ore di lavoro sotto il sole, sto molto bene" Alcaraz salta anche Madrid, Sinner sarà a Roma da numero 1. Panatta su Jannik: «È tempo che l’Italia torni a vincere in casa»Dopo il ritiro a Barcellona, Carlos Alcaraz salta anche il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 3 maggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Voli a rischio? Le mete europee più comode da raggiungere in treno; In gita a Madrid per il MERCADO DE MONEDAS Y SELLOS; Il Bayern rimonta tre volte il Real e lo elimina dalla Champions; Jannik Sinner non dà scampo ad Auger-Aliassime e torna in semifinale a Montecarlo dopo 2 anni. Rocco Hunt corre la mezza maratona di Madrid: L’ennesima folliaRocco Hunt ha recentemente fatto parlare di sé non solo per la sua musica, ma anche per un’impresa sportiva di tutto rispetto: la partecipazione alla mezza maratona di Madrid, coronando un suo sogno. 105.net Matteo Berrettini Italia. Tokay · My Love. Jannik Sinner mette i giri nel motore al Mutua Madrid Open. La magia è appena iniziata... mutuamadridopen - facebook.com facebook #Sinner punta Madrid: "Il lavoro continua". Allenamento a Montecarlo, attesa in Spagna per Jannik x.com