Sinner si prepara per Alcaraz e il caldo | Ore di lavoro sotto il sole sto molto bene

A Indian Wells, Jannik Sinner si allena sotto il sole, affrontando il caldo e i crampi durante le sessioni di preparazione. Ha lavorato intensamente per adattarsi alle alte temperature, dichiarando di sentirsi molto bene nonostante le sfide delle ore di allenamento all’aperto. Ora si concentra sulla sfida contro Alcaraz, mentre continua a preparare il suo corpo alle condizioni del torneo.

Altro che Carlos Alcaraz, il rivale numero 1 di Jannik Sinner di chiama caldo. E così direttamente dopo la sconfitta a Doha, il numero 2 al mondo è volato a Indian Wells, nel deserto della California per concentrarsi su una preparazione specifica per resistere alle condizioni più estreme. I postumi del match giocato contro Elios Spizzirri a Melbourne, quando Jannik aveva rischiato il tracollo dopo aver giocato due set nella canicola sui 40°, si sono riverberati sul resto del torneo e anche la tenuta nei cinque set contro Djokovic non è stata all'altezza di una semifinale Slam. E allora meglio correre ai ripari dedicando tempo e attenzione a questo particolare che spesso è risultato essere l'ago della bilancia nei suoi match più lunghi: "La scorsa settimana faceva tanto caldo e a me ha fatto bene.

Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Spizzirri: allenamento intenso sotto il sole, pensando all’insidia ‘caldo’Domani Jannik Sinner tornerà in campo agli Australian Open 2026, non prima delle 02:00 italiane, per affrontare l’americano Eliot Spizzirri nel terzo...

Sinner vince dopo quasi quattro ore di sofferenza sotto il caldo di MelbourneIl numero due del mondo Jannik Sinner vince ma soffre in modo evidente contro il texano Eliot Spizzirri, chiudendo in quattro set un terzo turno...

