Dal 13 al 19 aprile, le corti di Monaco di Baviera ospiteranno una tappa del circuito di tennis sulla terra battuta. Due giocatori italiani, Cobboli e Darderi, sono tra i favoriti per ottenere risultati significativi in questa competizione. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione, con attenzione rivolta alle opportunità di riscatto per entrambi in questa tappa tedesca.

La terra rossa si sposta verso la Germania, dove dal 13 al 19 aprile le corti di Monaco di Baviera ospiteranno una nuova tappa fondamentale della stagione sulla polvere rossa. Dopo il recente torneo del Principato, l’attenzione del circuito si concentra ora sul contesto tedesco, dove il numero 3 del ranking mondiale, Zverev, è chiamato a difendere il proprio prestigio in casa senza aver ancora segnalato intenzioni di assenza per concentrarsi su altri impegni. Il tedesco guida la lista dei partecipanti, posizionandosi sopra nomi pesanti come l’americano Shelton e il kazako Bublik. Tuttavia, oltre ai grandi nomi internazionali, il torneo bavarese acquista un sapore particolare per i tifosi azzurri, che seguiranno con grande interesse le sorti di Cobolli e Darderi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, sfida in Baviera: Cobboli e Darderi puntano al riscatto

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