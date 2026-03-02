ATP Indian Wells 2026 oggi i sorteggi del tabellone con 7 italiani | possibili avversari di Sinner e date

Oggi alle 00:00 ora italiana si svolgeranno i sorteggi del tabellone di Indian Wells 2026. Nel torneo sono iscritti sette italiani e tra i possibili avversari di Sinner ci sono diversi giocatori di livello internazionale. Le date di inizio e le eventuali sfide verranno annunciate al termine dei sorteggi. La competizione si svolgerà in California, negli Stati Uniti.

I sorteggi del tabellone di Indian Wells sono in programma a mezzanotte, ora italiana, di martedì 3 marzo. Occhi puntati su Sinner, Jasmine Paolini e gli altri azzurri. Jannik ha l'occasione per ridurre la distanza in classifica da Alcaraz, che al momento è di 3150 punti.