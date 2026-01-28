Questa mattina al Melbourne Park, Lorenzo Musetti affronta Novak Djokovic nei quarti di finale. Il match è partito con qualche minuto di ritardo, perché prima si è giocato Pegula contro Anisimova. Dopo di lui, toccherà a Sinner scendere in campo. Gli italiani sognano di arrivare in semifinale e di sfidarsi in un nuovo derby.

AGI - In campo da pochi minuti al Melbourne Park, Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Il match, valido come quarto di finale, è iniziato in ritardo a causa della partita precedente Pegula-Anisimova. Musetti e Djokovic si sono affrontati dieci volte in carriera: nove i successi del serbo. Il carrarino, che agli ottavi ha sconfitto Taylor Fritz, in caso di vittoria raggiungera' il terzo posto nel ranking, alle spalle di Alcaraz e Sinner. Scongiurato il rischio caldo per Jannik Sinner. Il n.2 del mondo e campione in carica da due anni a Melbourne arriva alla sfida con Shelton dopo aver superato agli ottavi un altro italiano, Luciano Darderi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Musetti in campo contro Djokovic, poi tocca a Sinner. L'Italia sogna il derby

L'articolo presenta la situazione attuale degli azzurri nel torneo di Melbourne, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in campo contro avversari di rilievo.

Domani si svolge la quinta giornata dell'Australian Open, con Sinner che alle 9 affronterà Duckworth.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, a breve in campo Musetti-Djokovic. Poi tocca a Sinner-Shelton; Musetti lotta e batte Machac: è agli ottavi; Australian Open, Djokovic-Musetti in diretta: a Lorenzo il primo set, break nel secondo (6-4, 5-3); Australian Open, Sinner affronta Shelton e Musetti cerca l’impresa contro Djokovic: quando giocano gli….

