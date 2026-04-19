Domani si svolgerà il sorteggio del tabellone principale del torneo ATP di Madrid 2026, con la cerimonia che stabilirà gli incontri di singolare maschile. Tra i partecipanti, Jannik Sinner sarà il testa di serie numero uno, grazie al suo piazzamento nel ranking ATP. La composizione del tabellone cambierà rispetto alle edizioni precedenti, poiché mancheranno sia il campione in carica che altri tennisti di rilievo.

Cresce l’attesa per il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile di Madrid: la cerimonia andrà in scena domani, lunedì 20 aprile, e quindi le teste di serie saranno definite dal ranking ATP che verrà rilasciato tra poche ore, nel quale Jannik Sinner sarà il numero 1. IL REGOLAMENTO. Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone. Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sorteggio ATP Madrid 2026: i possibili avversari di Sinner turno per turno. Cambia tutto senza Alcaraz e Djokovic

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