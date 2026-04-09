A Montecarlo si sono conclusi gli ottavi di finale del torneo ATP 2026, con Sinner e Alcaraz che sono usciti perdendo un set ciascuno. Zverev e Vacherot sono passati ai quarti di finale, mentre l’unico rappresentante italiano rimasto in gara è Jannik Sinner. La competizione prosegue con i giocatori ancora in corsa, pronti ad affrontare i prossimi incontri.

Si sono delineati i quarti di finale a Montecarlo. L’unico azzurro che ci sarà è Jannik Sinner, che ha visto interrompere la striscia di set vinti consecutivamente nei Masters 1000 (37), ma ha invece mantenuto la sua imbattibilità, superando il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-7 6-3 dopo poco più di due ore di gioco, nelle quali l’azzurro ha avuto anche qualche piccolo problema fisico nel corso del secondo set. Nei quarti il numero due del mondo se la vedrà con Felix Auger-Aliassime, che ha sfruttato il ritiro di Casper Ruud per un problema al polpaccio quando il punteggio era di 7-5 2-2 in favore del tennista canadese. Sinner perde un set e lo fa anche Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Montecarlo 2026, Sinner e Alcaraz ai quarti perdendo un set. Avanti Zverev, Vacherot sogna

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