Il medico infettivologo ha chiarito che nel sangue di Gianni Di Vita non sono state trovate tracce di ricina, sostanza che era al centro di alcune ipotesi investigative. La scomparsa di madre e figlia, entrambe decedute per avvelenamento, rimane ancora senza una spiegazione definitiva. Le autorità continuano le analisi per chiarire le cause e le circostanze di quanto accaduto. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul caso.

Proseguono le indagini per fare luce sui decessi di Antonella di Ielsi e Sara Di Vita, rispettivamente moglie e figlia di Gianni Di Vita. La donna e la ragazza sono morte avvelenate dopo aver ingerito ricina durante una cena in famiglia consumata nei giorni di Natale, a Pietracatella. L’infettivologo Matteo Bassetti, intervenuto nel programma “Dentro la Notizia”, ha dato il suo parere su quel che potrebbe essere accaduto. Ricina assente nel sangue di Gianni Di Vita: Bassetti spiega il motivo L'infettivologo: "La ricina dopo tre giorni scompare" Bassetti: "Non mi risulta che la ricina resti nel capello" Ricina assente nel sangue di Gianni Di Vita: Bassetti spiega il motivo La cena fatale, che è costata la vita a madre e figlia, risale al 23 dicembre scorso.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre e figlia morte avvelenate, Bassetti e la spiegazione sulla ricina assente nel sangue di Gianni Di Vita

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