Dopo la pubblicazione di un articolo di Variety che riportava un’intervista al manager di Madonna, in cui si affermava che non era sicuro un suo ritorno in tour, lo stesso manager ha subito corretto la dichiarazione. In una nota successiva, Oseary ha affermato con fermezza che Madonna tornerà certamente in tour, smentendo così le parole precedenti. La situazione ha fatto discutere tra i fan e gli addetti ai lavori.

Pochi minuti dopo l’uscita di un articolo di Variety che riportava un’intervista al manager di Madonna, Guy Oseary, nel quale veniva riportato che non era certo che la Regina del Pop sarebbe tornata di nuovo in tour, lo stesso Oseary ha rettificato con fermezza quanto dichiarato nell’articolo. “Non è vero. Mi è stato chiesto “la vedremo in tour?” e ho risposto “non sono ancora sicuro”. Non ho mai detto “non sono sicuro che tornerà in tour”. È ridicolo. Ovviamente farà un tour. Vuole condividere la sua musica con i fan. Non siamo ancora sicuri dei piani. Restate sintonizzati” Fortunatamente Oseary, che segue Madonna da decenni, ha chiarito prontamente, prima che l’articolo di Variety scatenasse il panico tra i fan della popstar.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Madonna torna in tour? Il manager corregge Variety: “Ovviamente lo farà”

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